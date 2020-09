Parlamentswahlen Ostermundigen – Mitte und links im Aufwind Im Grossen Gemeinderat gibt es kleinere Verschiebungen. Das linke Lager und die Mitte machen vorwärts – auf Kosten von SVP-Sitzen. Annic Berset

12 neue Personen werden in der neuen Legislatur im GGR von Ostermundigen sitzen. Foto: Beat Mathys

Ein leichter Rutsch nach links – das lässt sich nach den Wahlen für den Grossen Gemeinderat in Ostermundigen festhalten. Die stärkste Partei in der Gemeinde, die SP, wird in der neuen Legislatur mit zwölf Personen im Parlament vertreten sein. Zusammen mit den beiden Sitzen der Grünen belegt das linke Lager in Ostermundigen nun mehr als 35 Prozent aller Sitze.