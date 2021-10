Parteienfinanzierung in Thun – Mitte-links nimmt neuen Anlauf für mehr Transparenz Ein halbes Jahr nach der Behandlung einer ähnlichen Motion berät der Stadtrat erneut über mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Der Gemeinderat sagt nach wie vor Nein. Gabriel Berger

Eine Stadtratssitzung im Lachensaal des KKThun. An der nächsten Sitzung Ende Oktober debattiert das Parlament über eine Motion, die transparentere Regeln bei der Finanzierung von Parteien fordert. Foto: Patric Spahni

«Transparenz schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist für eine lebendige Demokratie unentbehrlich», schreiben die Motionäre. Der Vorstoss «kommt einer Forderung nach der Quadratur des Kreises gleich», hält dagegen der Gemeinderat fest. Die beiden Aussagen zeigen: An der Stadtratssitzung vom nächsten Donnerstag dürfte erneut kontrovers über mehr Transparenz bei den Finanzen in der Thuner Parteienlandschaft diskutiert werden.

Auch Sanktionen gefordert

Worum geht es? Die Fraktionen SP, Grüne/Junge Grüne (JG) sowie die vier Stadtratsmitglieder von EVP und GLP verlangen in einer Motion, dass die Regierung ein neues Reglement ausarbeitet – zur «Offenlegung der Finanzierung von Parteien, Wahl- und Abstimmungskomitees». Konkret regen die Motionäre unter anderem an, festzulegen, ab welchen Mindestbeträgen Spenden, Mitgliederbeträge und andere Zuwendungen erfasst werden müssten. Weiter solle das Reglement definieren, welche politischen Akteure effektiv davon betroffen wären. Gewünscht ist zudem eine «Regelung der Rechtsfolgen» für all jene, die sich nicht an die Transparenzpflicht halten würden.