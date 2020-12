Nathalie Wappler, Director of Swiss Radio and Television, SRF, poses for a photograph at the television studio of SRF in Zurich-Oerlikon, Switzerland, on August 15, 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally)



Nathalie Wappler, Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen, SRF, portraitiert am 15. August 2019 im Fernsehstudio des SRF in Zuerich-Oerlikon. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

KEYSTONE