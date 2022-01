Hochwasserstollen in Thun – «Mitte April wieder betriebsbereit» Am Hochwasserentlastungsstollen sind weitere Revisionsarbeiten geplant für insgesamt 330’000 Franken.

Der Ausgang des Hochwasserstollens im Schwäbis: Gelockerte Schrauben hatten dazu geführt, dass das Tor nicht mehr vollständig geschlossen werden konnte. Erstmals war der Stollen im Herbst wieder funktionstüchtig. Foto: Patric Spahni

«Der Hochwasserentlastungsstollen in Thun ist seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2009 wie vorgesehen unterhalten, revidiert und in verschiedenen Bereichen optimiert worden», hält die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) in einer Mitteilung fest. Trotzdem traten im Sommer 2021 bekanntlich technische Probleme auf, die den Durchfluss teilweise einschränkten.

Eine Ursache für den blockierten Auslauf waren gelockerte Schrauben bei den seitlichen Führungsrollen. Diese wurden vermutlich durch die Erschütterungen gelöst, denen das Tor ausgesetzt ist, wenn die Wassermengen durch den Stollen fliessen. Dieser Mangel sowie die Defekte beim Einlauf wurden im letzten Herbst behoben. Nachrechnungen haben gezeigt, dass der Thunersee im letzten Sommer dank dem Stolleneinsatz knapp 20 Zentimeter weniger hoch angestiegen ist.

Weitere Revisionsarbeiten

Zurzeit finden die üblichen Inspektions- und Revisionsarbeiten statt. Zusätzlich werden die folgenden Verbesserungen umgesetzt: Ausbau und Revision des Regulierorgans (Auslaufschütz) in einer spezialisierten Werkstätte sowie Beschaffung eines neuen stärkeren Hydraulikzylinders zum Heben und Senken des Regulierorgans beim Stollenauslauf. Dafür muss auch ein neues Hydraulikaggregat (Antrieb) beschafft werden.

Weiter wird die Revision des bestehenden Hydraulikaggregats beim Stolleneinlauf vorgezogen, und es werden zusätzliche Messsysteme und Erweiterungen der Leittechnik umgesetzt. Die Arbeiten sollten gemäss den Behörden bis Ende März 2022 abgeschlossen sein, «sodass der Stollen Mitte April wieder betriebsbereit sein sollte». Im Vergleich zu den normalen Inspektionen/Revisionen Anfang Jahr verzögert sich die Wiederinbetriebnahme wegen der Zusatzarbeiten um rund einen Monat. Die laufenden Arbeiten kosten rund 330’000 Franken.

pd/aka

