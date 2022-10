Wandertipp im Simmental – Mittagsrast am Abendberg Kein Gipfel mit spektakulärer Rundsicht, aber doch ein lohnendes Wanderziel ist der Simmentaler Abendberg, dessen grasüberwachsene Kuppe am Übergang ins Diemtigtal liegt. Andreas Staeger

Auf dem Weg zur Rinderalp, in der Bildmitte der Abendberg. Foto: Andreas Staeger

Drei Abendberge gibt es in der Schweiz, und sie liegen allesamt im Kanton Bern. Der westlichste davon ist jener im Simmental. Er zeigt sich als breite, sanft geneigte Ebene, die als Weideland genutzt wird und an ihrem höchsten Punkt abrupt in felsiges und abschüssiges Gelände übergeht.