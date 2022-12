Gedenkfeier in Mitholz – «Mitholzerinnen und Mitholzer sind stark!» Rund 150 Menschen gedachten der Opfer der Explosionskatastrophe vor 75 Jahren. Die würdige Feier stand aber auch im Zeichen der bevorstehenden Ereignisse. Nik Sarbach

Während der Andacht von Pfarrerin Christine Eichenberger im ersten Teil der Feier wurden neun Kerzen im Gedenken an die Todesopfer angezündet. Foto: Marianne Schmid

In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1947 geschah in Mitholz das Unfassbare: Gewaltige Explosionen im damaligen Munitionslager erschütterten das Dorf. Sie richteten Leid und Elend an: Neun Menschen kamen ums Leben, mehrere Familien verloren ihr Hab und Gut, 40 Häuser wurden zerstört oder beschädigt. Am Montag, dem 75. Jahrestag der Katastrophe, versammelten sich rund 150 Personen, darunter auch eine Handvoll Zeitzeugen, in Mitholz, um der Opfer in einer stillen Feier zu gedenken.