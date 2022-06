Versammlung des Unspunnen-Vereins – Mitgliederschwund bereitet den Vereinen Sorgen Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen gab es nicht bloss Positives zu berichten. Der Mitgliederschwund macht Brauchtumsvereinen zu schaffen.

Die vier Unspunnen-Ehrendamen auf dem Rütli (v.l.): Sandra Reinhard, Anita von Allmen, Anna Steuri, Anita Krummenacher. Foto: PD

Teilweise von weit her waren sie angereist, die Mitglieder des Vereins Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen zur Versammlung im Waldhotel Unspunnen. Auch viele Vertreter von Trägerschaftsverbänden nutzten die Chance, sich wiederzusehen und die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre auszutauschen, und die gaben durchaus Anlass zur Sorge, wie einer Mitteilung des Vereins zu entnehmen ist: In zahlreichen Vereinen, Verbänden und Clubs im Bereich Brauchtum und Tradition hat die Pandemie mit Mitgliederrückgängen deutliche Spuren hinterlassen.

«Die Verantwortlichen sehen die Zeichen der Zeit, die auf verstärkte Kooperation stehen», heisst es dazu in der Mitteilung. Unspunnen spiele dabei seine Paraderolle als Brückenbauer.

Unterstützung aus Bern?

Der neue Leiter Finanzen Roger Sulzer präsentierte Bilanz und Jahresrechnung, die mit einem Aufwandüberschuss von 18’854 Franken unter Budget abgeschlossen werden konnte. Die Marketingausgaben seien im pandemiegeprägten Jahr zurückhaltend eingesetzt worden. Der Verein Unspunnen verfüge zwischen den Festen kaum über Einnahmequellen. Gemäss Präsident Ueli Bettler finden diesbezüglich und mit Unterstützung von Vorstandsmitglied und Grossrat Urs Graf verschiedene Gespräche mit Bundesbern statt, um die finanzielle Situation für den Verein in Hinblick auf das nächste Fest 2029 nachhaltig zu sichern.

Ein neues Buch in Arbeit

Die Mitglieder genehmigten nach einer Diskussion eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags auf 50 Franken pro Jahr. Zum Abschluss der Versammlung informierte Jrène Küng als Leiterin Geschäftsstelle über die vielseitigen Arbeiten in den Bereichen Partnerschaften, Netzwerk, Marketing und Medien. So werden vier Unspunnen-Ehrendamen die offizielle Bundesfeier auf dem Rütli am 1. August begleiten, die Unspunnen-Ausstellung im Touristik-Museum wird neu gestaltet, im Herbst folgt ein «runder Tisch» mit den zwölf nationalen Trägerschaftsverbänden, und ein neues Buch über den Unspunnen-Stein entsteht.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.