Nach 155 Jahren EMK Oey – Mitgliederrückgang führte zum Aus 155 Jahre dauerte ihre Wirkungszeit in Oey. Doch nun hat die evangelisch-methodistische Kirche (EMK) ihre Arbeit in Oey beendet. Pfarrer Andreas Steiner zieht weiter.

Gottesdienst feiern auf der Alp Bruchgeere oberhalb von Oey – das wird nach dem Aus der EMK Oey der Vergangenheit angehören. Foto: PD

Die evangelische Gemeinschaft, wie die Kirche früher genannt wurde, nahm ihren Anfang im Simmental 1867 in einer Stubenversammlung in Allmenden bei Erlenbach. Sie breitete sich aber als Erweckungsbewegung rasch weiter im Tal aus. Die Menschen trafen sich in der Kapelle in Oey, im Säli vom Weiermätteli in Weissenburg und an etlichen weiteren Orten in Privatstuben.

Einst über 100 Kinder

Viele Sonntagsschulen für Kinder sind in dieser Zeit entstanden und von vielen der älteren Generation selbst noch besucht worden. In Oey waren es zeitweise über 100 Kinder, die in der Kapelle zusammenkamen, aber es gab viele weitere Sonntagsschulen in den Dörfern und Weilern des Niedersimmentals, die einfach in den Wohnstuben abgehalten wurden.

Heute haben sich die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse verändert. Obwohl die EMK Oey nach neuen Formen und Angeboten gesucht hatte, war der Rückgang der Mitglieder unaufhaltsam gewesen, vor allem Familien und junge Menschen fehlten, zuletzt waren es nur noch wenige, die die Gemeinde mittrugen.

Pfarrer zieht in den Aargau

Darum entschied sich die Gemeinde schweren Herzens, die Arbeit zu beenden, wie die EMK schreibt. Pfarrer Andreas Steiner wird im Aargau eine neue Stelle als Pfarrer der EMK antreten und zusammen mit seiner Frau nach Bottenwil zügeln. Sie haben sich in den elf Jahren ihrer Wirkungszeit mit viel Herzblut eingesetzt.

Es sind viele Beziehungen entstanden und es gab in den 155 Jahren manche gute Begegnung, darum ist das Loslassen und Abschiednehmen für alle Beteiligten eine emotionale Herausforderung, wie es im Pressetext heisst: «Doch die Dankbarkeit für alles Empfangene gibt Kraft, einen neuen Weg zu gehen.»

pd/sp

