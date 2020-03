Defizitäre Jahresrechnung – Mitgliederbeitrag muss stark erhöht werden Die Jahresrechnung der Militärschützen Spiez schliesst mit einem Defizit von 2170 Franken. Der Mitgliederbeitrag steigt um 50 Franken auf 120 Franken. pd/sp

Präsident Armin Gräppi führte durch die Hauptversammlung der Militärschützen Spiez. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der altershalber zurückgetretene Munitionsverwalter Andreas Wüthrich geehrt. Foto: Archiv

Die 127. Hauptversammlung der Militärschützen Spiez musste eine Jahresrechnung vorlegen, die mit einem Defizit von 2170 Franken schliesst. «So wird eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge unumgänglich», wie es im Pressetext der Militärschützen heisst. Nach kurzer Diskussion stimmte die Versammlung der Erhöhung zu. Für Aktivschützen steigt dabei der Mitgliederbeitrag um 50 Franken auf 120 Franken.

Präsident Armin Gräppi berichtete vor 24 anwesenden Schützinnen und Schützen von einem guten und unfallfreien Schützenjahr. Speziell das kantonale Schützenfest in Appenzell war ein Erfolg, alle Teilnehmenden sind mit einer Auszeichnung zurückgekommen. In diesem Jahr wird speziell das Eidgenössische Schützenfest in Luzern im Zentrum stehen. Es galt von drei Militärschützen Abschied zu nehmen. Drei Mitglieder traten aus. Ihnen stehen sieben Eintritte gegenüber. Der altershalber zurückgetretene Munitionsverwalter Andreas Wüthrich wurde von Armin Gräppi mit einer Laudatio und einem Geschenk verabschiedet.

48 abschliessbare Fächer

Der Vorstand hat zwei Schränke mit 48 abschliessbaren Fächern angeschafft. Diese wurden im Munitionsbunker des Schützenhauses Gesigen montiert. So können die aktiven Schützen ihre nicht verschossene Munition, den Verschluss des Gewehres, das Magazin und anderes im persönlichen Fach einschliessen – dies im Hinblick auf die neuen Vorschriften. Die Waffe und die Munition müssen getrennt transportiert werden. Im Magazin darf keine Munition sein. Zudem sollten die Waffe und der Verschluss zu Hause, also getrennt, aufbewahrt werden. Mit den neuen Fächern kann all dies laut Gräppi problemlos eingehalten werden.