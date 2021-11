Im Gefängnis Witzwil – Mitarbeitende finden Häftling tot in seiner Zelle In der Nacht auf Sonntag starb in der Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen ein 28-jähriger Mann aus dem Kanton Bern.

Die Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen: Hier kam es am vergangenen Sonntag zu einem Todesfall. (Archivbild) Foto: Enrique Muñoz García

Am vergangenen Sonntag haben Mitarbeitende der Justizvollzugsanstalt Witzwil in Gampelen (Gemeinde Ins) einen Mann tot in seiner Zelle aufgefunden. Der 28-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern hatte sich im offenen Vollzug befunden. Gemäss ersten Abklärungen starb er in der Nacht auf Sonntag. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern liegen keine Hinweise auf Dritteinwirkung vor.

Die genaue Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern abgeklärt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zu den Umständen des Todesfalles sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland im Gang.

