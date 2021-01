Eiskletterin Andrea Gutknecht – Mit zwei Pickeln den Wasserfall hoch Seit Andrea Gutknecht einen kleinen Sohn hat, ist sie noch sechs bis acht Tage pro Monat im alpinen Gelände unterwegs. Im Winter bezwingt sie am liebsten gefrorene Wasserfälle. Christoph Ammann

«Das Eisklettern hat es mir besonders angetan»: Die Berg- und Skitourenführerin Andrea Gutknecht kämpft sich im Brunnital (UR) einen gefrorenen Wasserfall hoch. Foto: zvg

Eine Schneeschicht hat den Irchel (666 Meter über Meer) eingehüllt. Am Fuss des Weinländer Hausbergs legt Andrea Gutknecht-Lorenz zwei Isoliermatten auf eine Holzbank und zaubert eine Thermoskanne mit heissem Kaffee hervor. Eine Komposition der S33 rauscht vorbei, vom Himmel rieseln feine Flocken.

Das Corona-konforme winterliche Ambiente beim Bahnhof Henggart passt zu dieser Frau, die am glücklichsten draussen in der Natur ist, gern bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Heute trifft man Andrea Gutknecht (38) im Zürcher Weinland an, am Wochenende wird die patentierte Berg- und Skitourenführerin aber wieder in alpinem Gelände irgendwo in der Schweiz unterwegs sein. Sie erteilt im Winter Skitoureneinführungs- und Lawinenkurse oder führt Privatgäste auf Tourenski oder Schneeschuhen zu Gipfelerlebnissen. «Das Eisklettern hat es mir besonders angetan», sagt die gebürtige Urnerin.

Kurzfristige Wahl des Kletterorts ist die Regel

Eisklettern gehört zur Bergführerausbildung. «Aber nicht alle Kolleginnen und Kollegen bieten es an – man muss sich intensiv damit beschäftigen und in Übung bleiben», räumt Gutknecht ein.

Die Saison dauert von Dezember bis März, der ideale Ort fürs Eisklettern lässt sich nie lange voraussagen. «Ich muss die Gäste schon mal von der Zentralschweiz nach Avers im Bündnerland oder nach Kandersteg umleiten.»

Am glücklichsten ist sie draussen in der Natur, gern bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt: Andrea Gutknecht. Foto: Adrian Fluetsch

Für einen routinierten Kletterer bilden gefrorene Wasserfälle oder gigantische Eiszapfen keine unüberwindbaren Hindernisse. «Vor dem Start untersucht man mit dem Pickel Stärke und Beschaffenheit des Eises», so Gutknecht.

Zur obligatorischen Ausrüstung gehören Steigeisen, Helm, Seile, Eisschrauben, Klettergurt, Expressschlingen und zwei Pickel pro Kletterer. In der Vertikalen hält man sich mit der einen Hand am Pickel, dessen Haue mit Widerhaken versehen sind und fest im Eis steckt. Mit der anderen wird der zweite Pickel geführt.

«Dem Berg ist es egal, ob ihn eine Frau oder ein Mann besteigt.» Andrea Gutknecht

«Dabei muss man den Arm ausstrecken und das Werkzeug seitlich vom Kopf ins Eis rammen», sagt Andrea Gutknecht. «Sonst läuft man Gefahr, von herunterfallenden Eisbrocken getroffen zu werden.»

Für die Sicherung von Bergführerin und Gast sorgen mehrere Eisschrauben. Andrea Gutknecht verbindet die Ösen der sorgfältig in die Wand gedrehten Schrauben mit einer Schlinge und hängt sich in die Standplatzsicherung. «Anschliessend kann ich meine Hinterfrau oder meinen Hintermann nachkommen lassen. Und zwar immer an zwei Seilen, da man im Eis den unwahrscheinlichen Fall eines unglücklichen Hiebes mit dem Pickel einkalkulieren muss, der ein Seil durchtrennt.»

Gutknecht im Brunnital. Foto

Die Oberfläche gefrorener Wasserfälle ist nie spiegelglatt, sondern weist Dellen und Kerben auf, in die man den Pickel hackt. Andrea Gutknecht: «Mich fasziniert aber auch das Farbenspiel des Eises – das Spektrum reicht von Tiefblau bis Weisslich.»

Anders als der Laie vermutet, ist Eisklettern nicht speziell gefährlich. «Man sollte die Analyse des Eises und die Technik beherrschen», so Gutknecht. Eiskletterer gehen im Gegensatz zu Sportkletterern nie ans Limit. Beim Sturz ins Seil riskiert man Verletzungen durch Pickel und Steigeisen.

Frauen neigen dazu, sich zu unterschätzen

Auf der Henggarter Bank werden die Finger allmählich klamm, vom Kirchturm bimmelt die Elf-Uhr-Glocke.

Frage an die wetterfeste Bergführerin: Ist sie lieber mit Frauen oder Männern im Gelände unterwegs? «Kann ich nicht sagen», so die neutrale Antwort. Aber dann folgt ein Nachsatz: Frauen neigten dazu, ihre Fähigkeiten am Berg zu unterschätzen. Bei manchen Männern sei das Gegenteil der Fall. Gutknecht lakonisch: «Dem Berg ist es egal, ob ihn eine Frau oder ein Mann besteigt.»

Drei Topreviere für Eiskletterer Infos einblenden Kandersteg BE: Ob leichte Wasserfälle im Oeschiwald oder im Sunnbüelgebiet, die «Genussroute» am Allmenalpfall oder die langen Touren im Gasterntal: Nirgends sonst in der Schweiz ist die Palette an Eiskletter-Hotspots so breit wie in Kandersteg. Hier muss man an Tagen mit guten Verhältnissen wachsam bleiben, weil oft mehrere Seilschaften an den «Klassikern» unterwegs sind. kandersteg.ch Engelberg OW: Die Wasserfälle im Engelbergertal beglücken den Sommerwanderer, im Winter ziehen sie die Eiskletterer magisch an. Keine Wünsche lässt die Schlucht Hundsbachrinne offen. Bei dünnem Eis sorgen dort fest installierte Bohrhaken für maximale Sicherheit. engelbergmountainguide.ch Spektakulärer Anblick: Der Eisfall Thron im Averstal. Foto: zvg Averstal (GR): Das kleine Seitental am Hinterrhein gilt in der Szene als Geheimtipp. Krönung ist der Eisfall Thron, der selbst routinierten Eiskletterern grossen Respekt abringt.viamala.graubuenden.ch

Das Schneetreiben nimmt zu. Im Kinderwagen gluckst Toni zufrieden. Elf Monate zählt der Sohn. Vor seiner Geburt zog Andrea Gutknecht von den Bergen zu ihrem Mann Beat ins Zürcher Weinland. Das Paar hatte sich am Titlis kennen gelernt. Andrea arbeitete dort im Winter als Pistenpatrouilleurin und im Rettungsdienst, Beat fuhr Pistenbully.

Ehemann Beat arbeitet auf dem elterlichen Bauernhof mit Ackerbau und 160 Mastmunis.

Ihre Fähigkeit, Lawinen zu sprengen oder Gäste am Seil sicher himmelwärts zu führen, nützen Andrea Gutknecht im Zürcher Weinland nicht viel. «Dafür lege ich schon mal im Stall Hand an oder setze mich auf den Traktor», schmunzelt die Frau, die den Büroberuf als Hochbauzeichnerin nicht lange ausübte.

Ehemann Beat arbeitet an der Gemeindegrenze Adlikon/Andelfingen auf dem elterlichen Bauernhof mit Ackerbau und 160 Mastmunis. «Wir üben beide Tätigkeiten aus, die sich nicht zwischen neun Uhr morgens und fünf Uhr abends erledigen lassen. Das gegenseitige Verständnis ist gross.»

Aber wie kommt die Berg- und Skitourenführerin, die pro Jahr über 170 Tage zwischen Piz Linard, Schächentaler Windgällen und dem Berner Gauligebiet unterwegs war, mit der aktuellen Rolle als Hausfrau und Mutter zurecht? «Ich geniesse diesen geregelten Alltag, freue mich aber umso mehr auf die sechs bis acht Tage im Monat, an denen ich Kurse erteile oder Privatgäste führe. «Und mitten im Winter natürlich besonders aufs Eisklettern.»

alpinmaus.ch