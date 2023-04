Energiesparen in der Kirche Burgdorf – Mit Wolldecke und Wintermantel der Kälte getrotzt Die Kirche soll offen bleiben, aber weniger geheizt werden. Das war in Burgdorf der Plan. Er hat funktioniert – wie andernorts auch im Kanton Bern. Dölf Barben Stefan von Bergen

Die Stadtkirche Burgdorf wurde während des Winters stärker abgekühlt als üblich. Foto: Franziska Rothenbühler (Archiv)

Rückblick in den Herbst 2022: Vor einem halben Jahr drohte eine Strommangellage. Die Energiekosten gingen durch die Decke. Was war zu tun? Was sollte mit den schlecht isolierten Kirchen geschehen, die nur mit grossem Aufwand warm zu kriegen sind?