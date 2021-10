Trotz vieler Veränderungen – Mit Wiler-Ersigen muss weiterhin gerechnet werden Den Unteremmentalern wurde nach wiederum gewichtigen Abgängen eine schwierige Saison prognostiziert. Wie sich zeigt, sind die Bedenken nur bedingt berechtigt. Ueli Moser

Plötzlich Stammgoalie beim Rekordmeister: Der 23-jährige Yanick Flury. Foto: Marcel Bieri

Der Palmarès von Wiler-Ersigen ist eindrücklich. Ab 2004 haben die Unteremmentaler 12 der 17 vergebenen Meistertitel gewonnen und sind zudem dreimal erst im Final gescheitert; dazu kommen drei Cupsiege sowie 2005 der Gewinn des Europacups. Allein in den letzten fünf Jahren gestaltete der SVWE 121 von 149 NLA-Spielen siegreich (81 Prozent) und kommt dabei pro Partie auf einen Schnitt von 2,38 bei 3 möglichen Punkten.

Dass nach solchen Werten ein Saisonstart mit «nur» vier Siegen in den ersten sechs Begegnungen oder eine Ausbeute von bloss zwei Dritteln der möglichen Punkte auf den ersten Blick nicht die grosse Begeisterung auslöst, erscheint nachvollziehbar. Allerdings resultierten die beiden Niederlagen bei den Grasshoppers (2:5) und in Malans (3:5) gegen Mitstreiter um den Titel und fielen zudem knapp aus. Aber weil man in den vier anderen Partien der Favoritenrolle zumindest resultatmässig gerecht wurde, gehört Wiler-Ersigen mit den punktgleichen Malans, Köniz und Zug zu den ersten Verfolgern des bereits fünf Zähler vorausliegenden Leader GC.