Der Musikverein Interlaken Unterseen lud zum Konzert in die Kirche Unterseen. Foto: PD

In der komplett gefüllten Kirche Unterseen kamen die Besucherinnen und Besucher des Winterkonzerts des Musikvereins Interlaken Unterseen nicht nur in den Genuss von konzertanter Harmonieblasmusik, sondern zugleich erhielten sie eine zumindest auffrischende Lektion Instrumentenkunde. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Schon im Eröffnungsstück «Mountain Moments» welches die Schönheit und Majestät der Berge beschreibt, erklangen Kontrabassklarinette, Bassklarinette, Fagott und boten so die tiefe Grundlage der getragenen Eingangsmelodie. Im Stück «To a Friend» hatte jeder persönlich die Möglichkeit, eines verstorbenen Freundes zu gedenken.

Den Amboss hörte man auch singen. Er verkörperte das metallische Zusammenschlagen von römischen Schwertern im Kampf um ein «Castellum», so das gleichnamige Stück. Bei «The Voice of Vikings» machten die Musiker Gebrauch vom Instrument, das jeder Mensch besitzt: die Stimme. Mystischer Gesang stellte die Heimkehr eines Schiffes durch den Nebel dar.

Traditionell endete das Konzert mit dem Weihnachtslied «Stille Nacht». Auch hier wurde nicht auf ungewöhnliche Instrumente verzichtet. «Die Kirchenorgel hat das Potpourri aus bekannten Weihnachtsliedern stimmungsvoll begleitet», steht in der Mitteilung weiter.

Der Ansager Gideon Megert führte gekonnt und spannend durch das Konzertprogramm und die diversen Instrumentenvorstellungen.

Einige Gäste mussten abgewiesen werden, weil die Kirche voll war. Der Verein hofft, dass die Abgewiesenen trotzdem treu bleiben und das nächste Konzert am 19. März im Kirchgemeindehaus in Matten besuchen.

