Verdienst im Zürcher Strafvollzug – Mit wie viel Geld Inhaftierte auskommen müssen Gefangene müssen während der Haft arbeiten und bekommen dafür ein Entgelt. Oft reicht dies nicht, um alle persönlichen Auslagen im Strafvollzug zu bezahlen. Andrea Fischer

Gefangene sind zur Arbeit verpflichtet, auch wenn sie bereits im AHV-Alter sind. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Nach zweijähriger Haft wird Kurt Güntert im Sommer 2018 bedingt entlassen. Doch die Bewährung schafft er nicht. Wegen finanzieller Probleme rutscht der IV-Rentner schon bald erneut in die Drogenszene ab und wird wieder straffällig. Die Folge: Güntert, der in Wirklichkeit anders heisst, muss zurück ins Gefängnis, den Rest seiner Strafe absitzen. Das bedeutet auch, dass er kein Geld von der IV erhält und so seine Schulden nicht abstottern kann. Die IV-Rente wird im Strafvollzug sistiert, denn während der Haft ist für den Lebensunterhalt der Gefangenen gesorgt.