Leserreaktionen – Mit Werbekampagnen wird eine falsche Idylle aufrechterhalten Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

In der Schweiz werde ein verherrlichendes Bild von der Tierhaltung verbreitet, meint Leser Sandro Häsler. Foto: Adrian Moser

Zu «Eine Kuh namens Corona»

Falsche Idylle aufrechterhalten

Kühe sind friedliche und empfindsame Lebewesen, die zu ihren Kälbern eine innige Beziehung aufbauen.

In diesem Artikel wird die Kuh zur Ware und zur Milchmaschine degradiert. Kühe werden jedes Jahr künstlich besamt, befinden sich in permanenter Schwangerschaft, ihnen wird zehnmal das Kalb weggenommen, sie werden auf Hochleistung getrimmt und, wenn die Liefermenge nicht mehr stimmt, durch den Metzger

entsorgt. Dass wir dieses gewaltsame System auch noch in der Presse zelebrieren, ist purer Zynismus. Mit millionenschweren, vom Bund unterstützten Werbekampagnen wird diese falsche Idylle aufrechterhalten. Wie viele Label werden wir uns noch einfallen lassen, um nicht einsehen zu müssen: So kann es mit uns und den Tieren nicht weitergehen.

Sandro Häsler, Matten b. Interlaken

Zitat des Tages

Zu «Drogenhändler kommt frei»

Kommt bloss einer Partei zugute

Der Bericht über den Kokainhandel ist leider nicht eindeutig. Ein Drogenhändler kommt frei, aber er muss das Land wohl nicht verlassen. Obschon er zurzeit arbeitslos ist und auch keine Wohnung hat. Ich glaubte immer, wer in der Schweiz eine Straftat verübt, die mit mindestens 12 Monaten Haft bestraft wird, wird des Landes verwiesen. Es sind solche Meldungen, die bloss einer Partei zugutekommen.

Franz Schüpbach, Liebefeld

Zu «Corona-Kredite flossen ins Ausland ab»

Bedingungsloses Grundeinkommen in der Krise

Es war vorauszusehen, dass die Corona-Hilfsgelder zu einem grossen Teil auf den höheren Etagen stecken bleiben oder ins Ausland abfliessen. Um sicherzustellen, dass die Hilfe wirklich bei den Menschen ankommt, braucht es während der Corona-Krise ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mit diesem temporären Grundeinkommen hätten alle Mitbürgerinnen und Mitbürger die nötige Unterstützung, auch die, die nicht auf Kurzarbeitsentschädigung zählen dürfen, und die ersehnte Kaufkraft der Bevölkerung würde gestützt.

Es ist noch nicht zu spät, diese Idee umzusetzen. Die Wirtschaft braucht noch lange, bis sie wieder für alle läuft.

Danielle Lemann, Langnau

Zu «Bundesrat will mehr Schutzzonen für Trinkwasser»

Nach Corona kommt Trinkwasser-Panikmache

Mit dramatischen Zahlen in den Schlagzeilen lassen sich News besser verkaufen. Es ist verständlich, dass auch die Zeitungen diese Chance nutzen, aber es ist schade. Wie bei den Corona-Zahlen wäre der jeweilige Kontext wichtig, um die Zahlen auch richtig einzuordnen. Nach Corona kommt nun die Trinkwasser-Panikmache. Ein Grenzwert werde rekordhoch überschritten, heisst es. Kein Wort darüber, wie der Grenzwert zustande kommt. Kein Wort darüber, dass heute Restpartikel von Stoffen messbar sind, die vor 20 Jahren noch gar nicht messbar gewesen wären.

Aliki Panayides, Ostermundigen, Geschäftsführerin SVP Kanton Bern