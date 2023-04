Demontage im Spitzenspiel – Mit wehenden Haaren und vier Toren – Manchester City führt Arsenal vor Nach dem 4:1 gegen den Leader ist Erling Haalands Team zwar noch immer erst Zweiter – aber in dieser Form trotzdem der grosse Favorit auf den Titel. Thomas Schifferle

Eindrucksvoller Rahmen für einen eindrucksvollen Spieler: Kevin De Bruyne (2. von rechts) bringt Manchester City im eigenen Stadion 1:0 in Führung. Foto: Getty Images

Am Ende fliegen bei Erling Haaland neben den Beinen auch noch die Haare. Auf einmal sind sie nicht mehr durch ein paar Bänder streng zurückgebunden, sondern seine Löwenmähne liegt offen. Als möchte er in den letzten Sekunden nochmals ein Zeichen seiner Stärke setzen.

Und das machte er dann, weil er eben Erling Haaland ist. In der 95. Minute bleibt es ihm vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen und das 4:1 für Manchester City zu erzielen. Die 50’000 City-Fans im randvollen Etihad Stadium huldigen dem 22-jährigen Norweger.

4:1 also, das tönt nach einem handelsüblichen Resultat für eine Mannschaft, die zuletzt in zwölf Spielen 41 Tore erzielte. Aber diesmal ist es doch etwas spezieller, weil der Gegner Arsenal heisst und weil City den Leader der Premier League unbedingt besiegen muss, um aus eigener Kraft den Titel verteidigen zu können.

Auf dem Papier ist es ein grosser Match, das Beste, was England zu bieten hat. Auf dem Rasen aber mündet er in eine Demonstration von City, die Eindruck macht und den Gegner frustriert. Dass Arsenal trotz der heftigen Niederlage noch immer Erster mit zwei Punkten Vorsprung ist, ändert nichts an einer Prognose: Der grosse Favorit auf den Titel sind die Citizens, weil sie noch zwei Spiele weniger ausgetragen haben.

Haaland und De Bruyne – was für eine Kombination!

«Wir müssen sie zuerst gewinnen», warnt ihr Vordenker Pep Guardiola. Aber wer zweifelt daran angesichts ihrer Form, die sie seit Wochen haben, und angesichts von Haaland und Kevin De Bruyne, die zu einem Verständnis gefunden haben, das es in der Geschichte der Premier League selten einmal gegeben hat.

Wie soll Haaland, dieses Phänomen aus Muskeln und Willen, nur in das filigrane Spielsystem von Guardiola passen?, das war die Frage im vergangenen Sommer, als er von Dortmund nach Manchester kam. Die Ergebnisse und Statistiken zeigen, wie unbegründet sie war, wie lächerlich gar. Haaland schiesst Tore, wie er will, er bereitet Tore vor, weil er höchst mannschaftsdienlich ist, und er gibt City eine neue Dimension im Spiel, die vielleicht Guardiolas Traum vom Gewinn der Champions League endlich erfüllen kann.

De Bruyne ist ein Meister des Passspiels, seit bald acht Jahren bewegt er sich auf höchstem Niveau. Gegen Arsenal hat er seinen 349. Einsatz für City, er krönt ihn mit einer Leistung, die typisch für ihn ist: mit zwei Toren und einem Assists, alles Marke Extraklasse. Seine Bilanz weist 95 Tore und 148 Assists aus.

In der 7. Minute schlägt John Stones einen langen Ball, Haaland nimmt ihn an der Mittellinie und mit Holding im Rücken so elegant an, als wäre er nicht ein Hüne von 1,94 m, sondern ein feiner Techniker. Mit dem zweiten Kontakt spielt er ihn perfekt in den Lauf von De Bruyne, und der Belgier stürmt los und schiebt den Ball schliesslich aus 18 Metern perfekt in die Ecke. Dass er von fünf Gegnern umringt ist, kümmert ihn offensichtlich nicht weiter.

De Bruyne schlägt in den letzten Sekunden vor der Pause einen Freistoss à la De Bruyne in den Sechzehner, mit so viel Zug und Präzision, dass Stones das zweite Tor schon fast machen muss. De Bruyne schiebt den Ball, inzwischen läuft die 54. Minute, so leichtfüssig an Goalie Ramsdale vorbei, als gäbe es nichts Einfacheres. Das Zuspiel hat ihm Haaland geliefert.

Fliegende Beine und fliegende Haare: Erling Haaland bejubelt sein 49. Goal in dieser Saison. Foto: Catherine Ivill (Getty Images)

Die Citizens saugen Arsenal mit ihrem Pressing alle Kraft aus dem Körper. Sie lassen den Gegner kommen und in die Falle tappen. Sie kontern ihn mit zwei, drei Pässen aus, Mal für Mal. Sie haben das Tempo, die Wucht, die Überzeugung, das Selbstvertrauen, sie haben alles, was ihm so sehr fehlt. Sie sind der Lehrer, der einem Schüler eine Lektion erteilt.

Bei den Feldspielern haben sie auf jeder Position einen Vorteil, teilweise einen riesigen. Das gilt auch für die beiden Schweizer. Während Manuel Akanji in der ungewohnten Rolle des Linksverteidigers ein tadellose Leistung zeigt, fällt Granit Xhaka bei Arsenal durch. Nach einer Grippe fehlt ihm offensichtlich alles.

Drei Punkte in vier Spielen – Arsenals Beine sind schwer

Bei Arsenal darf nur Goalie Ramsdale für sich in Anspruch nehmen, Normalform gezeigt zu haben. Ja, er hat vier Tore erhalten, das sind viele. Aber ohne ihn und seine Paraden wären es drei, vier mehr, wäre aus einem 1:4 ein 1:7 geworden. Gerade Haaland tut sich wiederholt schwer, ihn zu bezwingen.

Haaland lässt sich trotzdem nicht bremsen. In den letzten fünfzig Jahren habe er nie einen Stürmer mit diesen Voraussetzungen gesehen, sagt Ralf Rangnick bei Sky. Rangnick, der Hoffenheim und Leipzig als Trainer geprägt hat, ist nicht bekannt für übertriebene Huldigungen. Bei Haaland macht er eine Ausnahme, weil er angetan ist von dessen Wucht, Dynamik, Kraft, Technik und Schnelligkeit. Und auch vom Körper, «der ist wie aus Marmor gemeisselt».

Auch wenn Haaland lange ein Treffer fehlt, macht er ein überragendes Spiel, weil er nicht nur offensiv denkt, sondern auch defensiv. Er schliesst Räume und verteidigt im eigenen Sechzehner, wenn es nötig ist. In der 95. Minute, kurz nach Rob Holdings Ehrentreffer für Arsenal, belohnt er sich dann eben doch noch für seine Arbeit: mit seinem 49. Tor im 43. Spiel für City, dem 33. allein in der Meisterschaft.

Sieben Spiele trennen City vom fünften Titel in sechs Saisons. Im FA-Cup steht es im Final, am 3. Juni gegen Manchester United. Und in der Champions League wartet im Halbfinal Real Madrid, das grosse Real, das so sehr gemacht ist für diesen Wettbewerb. De Bruyne sagt: «Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Ich weiss, das ist ein Klischee. Aber es geht nicht, schon daran zu denken, was in zwei Wochen ist.» Am Sonntag geht es fürs Erste zum kleinen Fulham.

Arsenal dagegen muss damit fertig werden, dass es in ein Formloch gefallen ist. Zehn Monate hätten sie es «aussergewöhnlich gut» gemacht, sagt zwar Mikel Arteta, und damit hat er auch recht, sonst hätte sich seine Mannschaft nicht in diese Position gebracht. Aber innert vier Runden ist ihr Vorsprung gegenüber City von acht auf zwei Punkte geschrumpft, weil die Beine langsam schwer werden. 2:2, 2:2, 3:3 und nun 1:4, das sind die letzten Resultate, drei Punkte, aber elf Gegentore für eine sonst so verlässliche Defensive.

«Das tut weh», sagt Arteta in Manchester. Und geht in die Nacht hinaus, die sich für ihn noch etwas dunkler anfühlen muss.



Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.