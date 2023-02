Fritz Studer AG in Steffisburg – Mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr 2023 gestartet An der jährlichen Pressekonferenz der Schleifmaschinenherstellerin Fritz Studer AG blickte die Geschäftsleitung auf ein «äusserst erfolgreiches» Jahr zurück. Janine Zürcher

Der Firmensitz der Fritz Studer AG an der Thunstrasse in Steffisburg. Foto: Patric Spahni

Die Corona-Pandemie, der neuerliche Lockdown in China vergangenes Jahr, die Lieferkettenengpässe: 2022 war von Problemen geprägt, die die Wirtschaft stark forderten. Dennoch blicke die Geschäftsleitung der Fritz Studer AG auf ein «äusserst erfolgreiches Geschäftsjahr» zurück, sagte CEO Jens Bleher am Freitag an der Jahrespressekonferenz des Unternehmens in Steffisburg. Daran nahmen rund 60 Medienschaffende aus 20 Nationen teil.