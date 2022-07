Kapitänin knackt Männerbastion – Mit Volldampf in den Männerberuf Rebecca Benz ist Herrin über das Dampfschiff Schiller auf dem Vierwaldstättersee. Als erste Frau hat sie sich von der Matrosin zur Kapitänin hochgearbeitet – schneller als jeder andere. Eva Novak Sabina Bobst (Fotos)

Dampfmaschine und Schaufelräder stehen noch still. Die Schiller liegt in der Werft in Luzern, die Mannschaft hat sich zur Lagebesprechung an Deck versammelt. «Also, Jungs», begrüsst Rebecca Benz die Crew – fünf Männer, vom Maschinisten bis zum zweiten Schiffsführer. Sie ist die einzige Kapitänin auf dem Vierwaldstättersee, die ihr Team «Jungs» nennt. Und sie ist die erste und bisher einzige Dampfschiffkapitänin auf dem See.