Hausbau im Netz – Mit virtuellem Bauland Geld verdienen Grundstücke in virtuellen Welten werden rege aufgekauft – sie erfahren Wertsteigerungen, von denen Immobilienbesitzer nur träumen können. Maren Meyer

In Decentraland können Grundstücke als NFT gekauft und gehandelt werden. Die Preise steigen. Foto: PD

Am 4. Mai wurde ein Grundstück nahe der Fashion Street im Decentraland für 64’190 Dollar verkauft. Einen Tag später wechselte Bauland von 6000 Quadratmeter Fläche für 42’627 Dollar den Besitzer in Somnium Space. Wer jetzt Google Maps nach Decentraland oder Somnium Space durchstöbert, sucht vergebens. Die Orte existieren nur in der virtuellen Welt. Die Besitzer der zwei Parzellen können dort nun virtuelle Häuser bauen, in denen sie nie leben werden.

Während die Preise für Wohneigentum in der Schweiz in schwindelerregende Höhen steigen, spekulieren Investoren, Kryptofans oder -neulinge mit virtuellem Bauland und geben dafür richtig viel Geld aus. Eines ihrer Ziele: Mit der Wertsteigerung ihres Grundstücks oder der Immobilie in der eigenen Kryptowährung der virtuellen Welt einen Gewinn erzielen.