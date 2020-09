Restaurator Jürg Suter – Mit viel Liebe zum Detail Seit 30 Jahren sorgt Jürg Suter dafür, dass alte Schmuckstücke wieder in neuem Glanz erscheinen. Er pflegt das filigrane Handwerk nach alter Väter Sitte. Roger Probst

Jürg Suter restauriert und flickt alte Möbel in seinem Atelier in Hünibach. Hier verpasst er einem restaurierten Sekretär die letzte Politur. Foto: Patric Spahni

Es hängt ein Duft von Schellack in der Luft. In der kleinen Werkstatt in Hünibach hängen unzählige Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, Drechseleisen sowie Stech- und Hohlbeitel an der Wand. In einem Regal in einer Ecke stehen Dosen und Flaschen mit Farben. Die Auswahl an Pinseln geht über jede Vorstellungskraft. Herzstück des Raumes ist eine Holzwerkbank. Daran vollbringt Jürg Suter (59) wahre Wunder.