Vor YB-Atalanta – Mit Lustenberger und viel Emotionen ins Spiel der letzten Chance Das letzte Heimspiel in der Champions League ist für die Young Boys bereits wie ein Final. Zwar bleibt die Verletztenliste lang – doch es gibt eine gute Nachricht. Fabian Sangines

Freut sich auf die Partie gegen Atalanta Bergamo: YB-Trainer David Wagner. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Frage an sich klingt eigentlich ganz simpel, doch David Wagner zögert lange, bis er sie beantwortet. Sehr lange. Zwischendurch fragt er Medienchef Albert Staudenmann, ob zuerst die Frage für die italienischen Gäste übersetzt wird. Leider nicht – erst nach der Antwort. Also lächelt Wagner, überlegt nochmals kurz und wiederholt: «Wie ersetzt man Christian Fassnacht?» Dann atmet er durch und sagt: «Das ist schwer.»

Der YB-Trainer ist vor der Champions-League-Partie gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr) nicht gerade in einer beneidenswerten Lage: Um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben, brauchen die Berner einen Sieg, mit einem Unentschieden liegen immerhin Rang drei und der Europa-League-Sechzehntelfinal noch in Reichweite. Da hilft es nicht, dass die lange Verletztenliste nicht viel kürzer geworden ist – obwohl der letzte Ernstkampf 17 Tage zurückliegt. Eben, Ersatzcaptain Christian Fassnacht wird wegen seiner Kopfverletzung für den Rest des Jahres fehlen. Obwohl der Schweizer Nationalspieler in dieser Phase ein Spezialist fürs Auslassen von Grosschancen war, findet Wagner, dass nun einer ausfällt, der «sehr, sehr gut und sehr, sehr dominant gespielt hat». Tatsächlich spricht es für Fassnacht, dass er überhaupt zu all diesen Torgelegenheiten kam. Also, wie ist so einer zu ersetzen? «Wir haben eine Idee im Kopf und uns auf diese festgelegt», sagt Wagner. Präsentieren will er sie aber erst im Spiel, wie es halt so branchenüblich ist. Gut möglich, dass diese Idee mit Meschack Elia zu tun hat, der auf den Flügel weichen könnte, während entweder Jordan Siebatcheu oder der von seiner Oberschenkelverletzung zurückgekehrte Wilfried Kanga den Stossstürmer gibt.

Voraussetzung dafür ist, dass Elia nach entferntem Nierenstein wieder einsatzbereit ist, ein Einsatz gilt aber als wahrscheinlich. Anders ist die Situation bei den Innenverteidigern Cédric Zesiger und Mohamed Camara, bei ihnen kommt ein Einsatz wohl um ein bis zwei Wochen zu früh. Deshalb sagt Wagner: «Die Situation um die Verletzten hat sich jetzt nicht grossartig entspannt.»

Der Captain ist zurück

Obwohl, eine gute Nachricht gibt es schon. Eine sehr gute Nachricht. Fabian Lustenberger wird erstmals seit dem 11. April wieder im Aufgebot stehen, zuletzt holte er sich in drei Ligaspielen mit der U-21 total knapp 185 Minuten Wettkampfpraxis. Seine vor sieben Monaten gerissene Achillessehne hält.

Aufs Comeback beziehungsweise sein Debüt in der Champions League muss Fabian Lustenberger (hinten, 2. v. r.) wohl noch warten – im Kader steht er aber jedenfalls. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Gegen spielstarke Italiener dürfte die Präsenz des Captains in der Garderobe und (sehr wahrscheinlich) auf der Ersatzbank allein nicht genügen, im Hinspiel (0:1) waren die Young Boys so unterlegen wie sonst in keiner anderen Partie der diesjährigen Champions League. «Stark, eingespielt, homogen», so beschreibt Wagner dieses Atalanta, das vorletzte Saison gegen PSG den Einzug in den Halbfinal der Königsklasse nur ganz knapp verpasste. YBs Spielpause konnte er nutzen, um sein Team «etwas detaillierter» auf den Gegner vorzubereiten, wie er es selber sagt. Seine Hoffnung dabei: «Dass die Kräfteverhältnisse nicht so deutlich sind wie im ersten Spiel.»

YB – Atalanta Infos einblenden So könnten die Young Boys spielen: Faivre; Hefti, Bürgy, Lauper, Garcia; Aebischer, Sierro, Rieder; Elia, Siebatcheu, Ngamaleu. – Es fehlen: Nsame, Fassnacht, von Ballmoos, Camara, Zesiger, Petignat, Monteiro (alle verletzt/im Aufbau). Aufruf von YB: Die Partie gegen Bergamo ist ausverkauft. Entsprechend empfiehlt YB auf seiner Website trotz 3G-Bestimmungen das Tragen einer Schutzmaske. «Wir zählen darauf, dass Fussballfreunde mit Krankheitssymptomen unbedingt von einem Stadionbesuch absehen und zuhause bleiben.» (red)

Neben dieser gezielten Vorbereitung gibt es zwei weitere Gründe, die Anlass gelb-schwarzer Träume sind. Einer davon ist das Publikum, Goalie Guillaume Faivre erwartet, dass die Euphorie auf den Rängen von den Spielern auf dem Platz in Energie umgewandelt wird. Der andere, ein altbekanntes Thema, der Kunstrasen. Bereits nach dem 5:2-Sieg vom Samstag gegen Spezia beklagte sich Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini über die Unterlage, in Bern legt der 63-Jährige nach: «Wir sind gar nicht glücklich, auf Kunstrasen spielen zu müssen.» Der Ball springe anders auf, habe eine ganz andere Geschwindigkeit. Letzte Woche liess er ein paarmal auf einer ähnlichem Platz trainieren, im Wankdorf liess er die übliche Einheit jedoch aus und begnügte sich mit einer Platzinspektion.

Das verbessert immerhin mal die Ausgangslage gegenüber dem Hinspiel – doch was muss YB tun, um diese zu nutzen? Wagner antwortet rasch: «Defensiv hoch konzentriert sein, offensiv die Chancen verwerten und versuchen, Emotionen ins Spiel zu bringen.» Da muss er nicht lange überlegen.

