Sportrichterin bereitet Abreise nach China vor – Mit viel Arbeit zu den Winterspielen

Auf gehts nach Pyeongchang

Am Sonntag sind Corinne Schmidhauser und Peter Flück nach Südkorea abgereist. An den Olympischen Winterspielen leitet Schmidhauser bereits zum zweiten Mal das Internationale Sportschiedsgericht, während Flück regelmässig als Kolumnist für diese Zeitung in die Tasten greifen wird.