Musikschule Region Thun – Mit Videos Instrumente kennen lernen Die Musikschule Region Thun bietet neue Videopräsentation und Schnupperangebote. Zwar konnte kein Tag der offenen Tür stattfinden, doch Schnuppern ist möglich. pd/sft

Der Videoproduzent Adrian Reusser bei den Dreharbeiten mit Ben Schepky im Lindensaal. Foto: PD

Pandemiebedingt fiel in der Musikschule Region Thun (MSRT) auch in diesem Jahr der geplante Tag der offenen Tür ins Wasser. Auch kann kein Schnuppertag in traditioneller Form stattfinden. Um Interessierten trotzdem die Instrumente vorzustellen, hat das Team deshalb neue Angebote kreiert.

«Wer Informationen zu einem Instrument und dem zugehörigen Unterrichtsangebot einholen möchte, findet auf unserer Website ab sofort das gesamte Fächersortiment in Form von professionell produzierten Videopräsentationen», sagt Marc Wagner, Medienverantwortlicher der Musikschule, selbst Musiker und Musiklehrer.