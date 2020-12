SCL Tigers – Mit vereinten Kräften an der Überraschung geschnuppert Es ist eine bittere Niederlage: Die Langnauer führen in Zug nach zwei Dritteln 2:0, verlieren am Ende aber dennoch 2:4. Kristian Kapp

Alle für einen: Langnaus Goalie Damian Stettler erhält Unterstützung von Tim Grossniklaus, Pascal Berger und Patrick Petrini (von links), der Zuger Sven Senteler wird mit vereinten Kräften gestoppt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Wo beginnen? Der Match zwischen dem potenziellen Leader Zug und dem Letzten Langnau bot viele Geschichten. Zunächst die Parallele zum Vorabend. 40 Minuten lang hatten die Tigers dem grossen Favorit aus Zürich getrotzt, waren zunächst besser und konnten mit dem 0:0-Zwischenstand vor dem Schlussdrittel auf Punkte hoffen. Dann folgte der Einbruch im Schlussdrittel, und am Ende stand ein standesgemässes 4:1 für den ZSC auf der Anzeigetafel.

In Zug führten die Langnauer nach 40 Minuten gar 2:0. Die Führung war verdient, entsprach dem Gezeigten und hatte wohl eines gemeinsam mit dem Match am Dienstag: Der klar besser besetzte Gegner unterschätzte die Tigers. Der EVZ wirkte noch eine Spur unentschlossener, doch im Schlussdrittel passierte ähnliches. Nur viereinhalb Minuten waren gespielt, da hatten die Zuger das Spiel gedreht, lagen 3:2 in Führung, am Ende stand es nach einem Empty Netter in der Schlussminute 4:2.

Das war bitter für die Langnauer, die noch ersatzgeschwächter antreten mussten als gegen die ZSC Lions. Mit Blaser, Glauser und Schilt fehlten gleich drei Verteidiger, zudem machte der angeschlagene Goalie Ivars Punnenovs die Reise nach Zug nicht mit. Damian Stettler vertrat ihn, und der 19-jährige U-20-Goalie machte seine Sache lange Zeit sehr gut.

Die 3 Infos einblenden Ben Maxwell

Die Langnauer hatten mehr Torchancen als erwartet. Der Kanadier im Topskorer-Dress hatte die letzte – es wäre das späte 3:3 gewesen. Alain Bircher

Normalerweise kommt er nicht einmal auf die Hälfte dieser Eiszeit. In Zug waren es wegen der dünnen Personaldecke fast 19 Minuten für den 23-Jährigen. Kristijan Nikolic

Als Zug nach erst 11 Minuten überhaupt zu einer Chance kommt, ist es die «Schuld» des Referees. Dass er ungewollt den Puck ablenkt, verwandelt eine ungefährliche Szene zu Chaos vor Langnaus Tor.

Langnaus Rumpfabwehr kämpfte noch mehr für ihren jungen Goalie, auch bei den Stürmern war die defensive Disziplin gross. Stettler musste in den ersten 40 Minuten 25 Schüsse halten, gute Zuger Chancen blieben aber rar. Es waren die Langnauer, die aus besseren Positionen zu ihren Chancen kamen.

Dostoinovs Rückkehr, Petrinis Tor

Und dann gab es natürlich die Story von Alexei Dostoinov. Er war zuletzt zweimal überzählig, es waren für den technisch brillanten Flügelstürmer Denkzettel von Coach Rikard Franzén. Nun durfte er mittun und sorgte mit dem Tor des Abends für die 1:0-Führung. Nicht weniger speziell war das 2:0. Der 19-jährige Junior Patrick Petrini erzielte im Powerplay sein zweites Saisontor nach feinem Querpass Marcus Nilssons.

Aber eben: Am Ende waren die Parallelen zum ZSC-Spiel entscheidend: Zwar waren die Tigers näher am Punktgewinn, hatten nach dem 2:3 noch Chancen zum 3:3. Aber dennoch war es der Einbruch im Schlussdrittel, der eine Belohnung einer engagierten und couragierten Leistung gegen einen etwas überheblichen Grossen verhinderte.