Raser in Langenthal – Mit über 100 Sachen innerorts unterwegs Zwei junge Autofahrer wurden mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt – einer der beiden tappte gleich zweimal in dieselbe Radarfalle.

Da hatten es zwei besonders eilig: Am Freitag, 9. April, wurden nach 21 Uhr an der Bleienbachstrasse in Langenthal zwei Autos mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Das teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Das erste Auto, das in Richtung Bleienbach fuhr, wurde nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 91 km/h gemessen. Erlaubt ist auf dem entsprechenden Strassenabschnitt maximal Tempo 50. Das zweite Auto passierte kurz darauf die gleiche Kontrollstelle und wurde nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 114 km/h gemessen.

Der erste Lenker passierte die Kontrollstelle danach sogar ein zweites Mal. Er fuhr in die entgegengesetzte Fahrtrichtung mit Tempo 100 – nach Abzug der gesetzlichen Toleranz.

Die beiden Autofahrer konnten inzwischen ermittelt und gemäss Polizei am Donnerstag, 15. April, angehalten werden. Ihnen wurde der Führerausweis abgenommen. Die beiden 18- und 20-jährigen Lenker werden sich nach den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

bey

