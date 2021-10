Valerie Berchtold aus Hünibach – Mit Träumen Berge versetzen Valerie Berchtold aus Hünibach lebt heute in Zürich. Am 30. Oktober referiert sie in Thun über ihren Traum: Träume zum Klingen bringen. Franziska Streun

Zwar kein Sieg, aber dennoch ein grosser Publikumserfolg: Valerie Berchtold gehörte mit ihrer Rede am 8. Internationalen Speaker-Slam in der Kategorie Audio zu den Finalistinnen. Foto: PD

Wenn Valerie Berchtold von ihren Träumen spricht, purzeln die Sätze aus ihr heraus. Sie schwärmt wortmalerisch von lebendigen Menschen, die sich verwirklichen. Die gebürtige Hünibacherin sprüht vor Energie, wenn sie davon erzählt, wie sie andere zum Träumen animieren will.

Sie lebt mit ihrem Mann und den drei Söhnen in Zürich. Ende 2020 hat sie als Marketing- und Kommunikationsexpertin gekündigt und ist jetzt vor allem als Markenbotschafterin, Networkerin, Rednerin und Coach unterwegs. Soeben hat sie sich als Finalistin beim 8. Internationalen Speaker-Slam gefeiert. 81 Teilnehmende aus 12 Ländern. In vier Minuten frei sprechend alles auf den Punkt bringen. Ihr Thema war «Träume, die dich zum Brennen bringen» – und zwar anhand ihrer eigenen Geschichte von der Violin-Schülerin in der Musikschule Region Thun bis zur Speakerin im Scheinwerferlicht.