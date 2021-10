Vor Gemeindeversammlung Unterseen – Mit tiefen Steuern finanziell auf Kurs Auch im dritten Jahr nach der Steuersenkung auf 1.65 rechnet Unterseen für 2022 mit einem verkraftbaren Defizit. Sibylle Hunziker

Unterseen stimmt Ende November über ein defizitäres Budget ab. Foto: Bruno Petroni

Bei einem Aufwand von 26 Millionen Franken rechnet die Gemeinde Unterseen für 2022 mit 689’417 Franken Defizit im Gesamthaushalt. Das Resultat setzt sich zusammen aus einem Aufwandüberschuss von 536’813 Franken im steuerfinanzierten Allgemeinen Haushalt und Aufwandüberschüssen in den gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen: 110’564 Franken in der Abwasser- und 42’040 Franken in der Abfallrechnung. Auch in den letzten Jahren habe die Gemeinde mit einem Defizit in dieser Grössenordnung gerechnet, sagte Finanzvorsteher Stefan Zurbuchen an der Medienorientierung zu den Geschäften der Gemeindeversammlung vom 29. November.