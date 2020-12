Bahnhöfli Steffisburg – Mit Take-away aus der Punkte-Küche ins 101. Jahr Die Aktivitäten zum Jubiläum fielen dem Virus zum Opfer. Trotzdem bleibt die Familie Zurflüh Feuer und Flamme für ihr Lebenswerk. Thomas Feuz

Zurflühs Bahnhöfli in Steffisburg feiert das 100-Jahr-Jubiläum.

Die Familie Zurflüh mit alten Bildern der Historie, v.l.: Marco, Sandro, Trudi (vorn), Hanspeter und Christine Zurflüh. Foto: Patric Spahni

Neben dem Bahnhöfli in Steffisburg führt eine Holzbrücke über die Zulg. Während das behäbige Bauwerk demnächst ersetzt werden soll, strahlt das Gasthaus ungebrochen Charme und Behaglichkeit aus. «Brügg us Holz, Bärner Stolz» und «Nume kes Gchär, geng Holz här»: Die Aussagen an der Brücke treffen sinngemäss auch auf Hanspeter und Christine Zurflüh zu.

Seit etwas über 30 Jahren wirten sie im Bahnhöfli, seit 1920 ist das Restaurant in Familienbesitz. Mit den Söhnen Marco und Sandro steht die vierte Generation in den Startlöchern. Alle sind sie aus gutem Holz geschnitzt und gehen sich Tag für Tag erfolgreich zur Hand. Die beiden Söhne waren unter Spitzenköchen in namhaften Betrieben tätig. Mit der Rückkehr in den elterlichen Betrieb vollzogen sie eine Weichenstellung Richtung Zukunft.