Abschied nach 219 Spielen – Mit Sulejmani fand YB zurück zum Glück An kaum einem Spieler lässt sich die bewegte YB-Geschichte so anschaulich erzählen wie am Werdegang von Miralem Sulejmani. Am Sonntag macht der Serbe nach sieben Jahren in Bern sein letztes Spiel. Moritz Marthaler

Abschied mit grossen Emotionen: Miralem Sulejmani spielt am Sonntag gegen GC ein letztes Mal für YB. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Jetzt, da er geht, ist da plötzlich so viel Raum. Während sieben Jahren spielte Miralem Sulejmani für YB, so viel ist das gar nicht, dachte man sich während all der Zeit, in der Stück für Stück Figuren verabschiedet wurden, die diesen Verein in den letzten Jahren geprägt haben. Steve von Bergen, Marco Wölfli, Guillaume Hoarau. Und jetzt also: Miralem Sulejmani. Zum 219. und letzten Mal läuft der 33-jährige Serbe am Sonntag gegen GC für YB auf. Die so bewegte jüngere Geschichte der Young Boys lässt sich an kaum einem anderen Spieler so anschaulich erzählen wie am Werdegang des begabten Flügelspielers.