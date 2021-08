Fragen und Antworten zum Schulstart – Mit Stosslüften gegen die drohende Durchseuchung Am Montag beginnt im Kanton Bern das neue Schuljahr. Wir beantworten sechs der drängendsten Fragen, die sich vor dem Schulbeginn stellen. Quentin Schlapbach

Das Tragen von Masken während des Unterrichts – hier die Klasse 8b im Oberstufenzentrum Thierachern letztes Jahr – ist nach den Sommerferien keine Vorschrift mehr. Foto: Beat Mathys

Obwohl der Sommer gefühlt erst in dieser Woche so richtig begann, müssen die 107’800 Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern nächste Woche schon wieder in den Unterricht. Nach dem aussergewöhnlichen letzten Schuljahr, das stark von der Pandemie geprägt war, soll heuer wieder etwas Normalität in den Schulalltag einkehren.

Mit der ansteckenderen Delta-Variante drohen aber auch dieses Jahr wieder einige Ausnahmesituationen an den Berner Schulen. Dennoch lockert die Bildungsdirektion die Schutzmassnahmen auf den Schulstart leicht. Wir beantworten einige der drängendsten Fragen, die sich vor dem Schulstart stellen.