Majorettes Steffisburg – Mit Stab, Charme und Uniform Sie können weit mehr als Marschieren: Präsidentin Silvia Egli erzählt, was die Majorettes Steffisburg mit American Football verbindet und warum es im Verein keine Männer gibt. Janine Zürcher

Die Majorettes am Bernisch-Kantonalen Schwingfest 2022 in Thun. Foto: PD

Früher kam den Majorettes die Aufgabe zu, in Militärparaden vor der Marschmusik herzugehen und mit ihrem Stab den Weg zu weisen – in Uniform natürlich. Auch die Majorettes Steffisburg gehörten einst zu einem Musikverein. Uniform und Stab besitzen sie noch heute, und ab und zu begleiten sie sogar eine Marschmusikformation – zum Beispiel im Juli an die Basel Tattoo Parade. «Eine Brassband hat uns gefragt, ob wir mitmachen würden», sagt Silvia Egli. Die 31-Jährige ist Präsidentin des Steffisburger Vereins und selber seit rund 25 Jahren aktives Mitglied.