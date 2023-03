Telemark-WM in Mürren – Mit sportlichen Knicksen zu WM-Gold Teams aus zwölf Nationen kämpften eine Woche lang um WM-Punkte. Am Samstag sorgte der Telemark-typische Kniefall nochmals für zahlreiche Überraschungsmomente. Thomas Feuz

Das Siegerpodest im Team Parallel-Sprint (v.l.): Schweiz B, Frankreich und Norwegen.

Telemark bedeutet auch gewagte Sprünge bei hoher Geschwindigkeit. Foto: Sam Decout

Hohe Geschwindigkeit und schöne Knickse auf dem bergseitigen Knie. Foto: Sam Decout

Abseits der Piste: Spontane Abschiedsparty für Beatrice Zimmermann. Foto: Thomas Feuz

Während einer Woche wurde Mürren zum Telemark-Hotspot der Schweiz mit internationaler Ausstrahlung. Rund 60 Athletinnen und Athleten massen sich in den Disziplinen Sprint Classic und Parallel Sprint (wir berichteten). Mit dem Team Parallel Sprint am Samstag erhielt das Sportereignis ein verdientes Krönchen. Insgesamt errang das Schweizer Team im Berner Oberland drei Gold- und sechs Silbermedaillen. Wie jedes andere Teammitglied kehrte auch die Lokalmatadorin mit Edelmetall nach Hause zurück – ein Medaillen-Novum in der Geschichte.