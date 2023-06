Zweisimmen: Oberländer Musiktage – Mit Spielfreude und Begeisterung das Ziel erreicht 680 Musikantinnen und Musikanten am Samstag und deren 750 am Sonntag erlebten die 32. Berner Oberländer Musiktage wie aus dem Bilderbuch. Fritz Leuzinger

In Zweisimmen kam es an beiden Tagen der 32. Musiktage des Berner Oberländer Musikverbandes zum traditionellen Schlussbouquet. Zum Gesamtchor mit Musikantinnen und Musikanten der jeweils 20 Musikvereine standen die Fahnenträger mit den Vereinsbannern und den begleitenden Ehrendamen Spalier. Foto: Fritz Leuzinger

Aus den fünf Musikkreisen des Berner Oberländer Musikverbandes (BOMV) gastierten am Wochenende 40 Dorfmusikvereine in Zweisimmen. Die Wettspielvorträge mit Aufgabenstück und Selbstwahlkompositionen verlangten – den Harmonie- und Brass-Spielklassen angepasst – grosses Können und viel Übungsbedarf. Die Benotung durch ausgewiesene Fachexperten widerspiegelte die Umsetzung der Partituren. In der grössten Spielklasse der Harmonie 3 siegte der Musikverein Erlenbach-Diemtigtal mit 182 Punkten.