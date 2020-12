Junge Talente in Thuner Club – Mit Speed und Anmut aufs Podest In seiner 90-jährigen Geschichte hat der Eislauf-Club Thun viele Talente gesehen. Jetzt tanzen drei Mädchen in der erweiterten Spitze des Schweizer Nachwuchses. Thomas Feuz

Feuer fürs Eis: Nora Berger, Vianne Guggisberg und Lia Kauz (von links) auf ihrem geliebten Element. Foto: Thomas Feuz

Es ist kalt an diesem Nachmittag. Während die Gäste auf der Zuschauertribüne in der Eishalle Grabengut in Thun die Hände in den Taschen wärmen, wirds den jungen Läuferinnen und Läufern so richtig warm ums Herz. Anmutig flitzen sie übers Eis und setzen elegant zum Sprung an. Es knirscht neben dem Reporter. «Da bin ich!», sagt eine frische Stimme. Höchste Zeit fürs erste Interview im Clubrestaurant – bevor ihn die drei Nachwuchstalente, die alle eine Talent Card von Swiss Olympic besitzen, für einen Fototermin kurz aufs Glatteis führen.

Fürs Leben gern auf dem Eis