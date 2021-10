An der Emme – Mit Sieb und Lupe auf Entdeckungstour Der WWF-Wasserbag sieht aus wie ein Einkaufswagen, ist aber ein kleines Labor. Damit lässt sich erforschen, was unter der Wasseroberfläche so los ist. Cornelia Leuenberger

Laura Blum und Livia Lehmann suchen in der Emme nach Insektenlarven und Würmern. Foto: Raphael Moser

Menschen gehen das Ufer entlang, eine Krähe landet, etwas weiter abwärts schwimmen zwei Stockenten: Was an, über und auf der Emme passiert, sieht man von blossem Auge und ohne grossen Aufwand. Was aber ist mit all den kleinen Lebewesen, die im Wasser daheim sind – den Insektenlarven, Spinnen, Würmern und was der Kleinstlebewesen mehr sind?

Sie sieht man nicht. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Livia Lehmann und Laura Blum stehen in der Emme bei der Waldeggbrücke in Burgdorf. Vorsichtig heben sie grosse Steine an und fangen mit einem Sieb auf, was das Wasser darunter hervorschwemmt. «Ich habe etwas!», ruft Laura Blum nach ein paar Versuchen. Vorsichtig füllt sie ihren Fund erst in einen Plastikbehälter und von dort in eine kleine Becherlupe, sodass die Umstehenden sehen können, was sie gefangen hat: die Larve einer Eintagsfliege.