Zwölf Tore in 30 Spielen, das ist gar nicht so schlecht. Und müsste Gavranovic in Sachen Tore pro Spiel doch zum besten Schweizer Torschützen machen? Bei Seferovic sinds zum Beispiel 21 in 73 Spielen, bei Shaqiri 23 in 89. Das Duell in der Sturmspitze ist wohl gar nicht so klar, wie es oft scheint. Denn bei ihren Clubs treffen Seferovic und Gavranovic wie am Fliessband.