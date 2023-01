Projekt mit Geflüchteten – Mit Selfies sich selber finden Jugendliche einer Langenthaler Integrationsklasse haben sich selbst fotografiert. Die Bilder sagen etwas aus über ihre Vergangenheit und ihre Hoffnungen. Pia Scheidegger

Hotak Abdul Rashid, Anna Maria Otarashvili und Siawash Muhammadi (von links) hängen im Chrämerhuus ihre Selbstporträts auf. Foto: Beat Mathys

Im oberen Stockwerk des Chrämerhuus in Langenthal hängen Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule Fotos von sich selbst auf. Sie sind Teil einer Integrationsklasse, viele von ihnen wohnen in Asylunterkünften im Kanton Bern und pendeln jeden Tag in den Oberaargau, um hier den Unterricht zu besuchen.