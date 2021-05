Gewohnheiten verändern – Mit Selbstdisziplin kommt man nicht weit Wie gelingt es uns, Gewohnheiten zu verändern? Wann ist ein Verhalten eine Gewohnheit? Und warum ist Spass bei Verhaltensänderungen so wichtig? Zu diesen Fragen forscht die US-Sozialpsychologin Wendy Wood. Alexandra Bröhm

Verhaltensänderungen funktionieren am besten, wenn sie irgendwie Spass machen Getty Images

Sich mehr bewegen, weniger aufs Handy schauen, Gewicht verlieren, mit Rauchen aufhören – fast jeder hat irgendwelche Verhaltensweisen, die er gern ändern würde. Und fast jeder musste schon erleben, wie schwierig das ist. Ein paar Wochen gelingt es, konsequent zu bleiben. Doch dann macht es «puff!», und die Selbstdisziplin, auf die man gerade noch so stolz war, löst sich in Luft auf, und alle Vorsätze sind Vergangenheit. Zurück bleibt das Gefühl: «Ich habe es wieder mal nicht geschafft.»

Doch das ist ein grosses Missverständnis, wie die amerikanische Sozialpsychologin Wendy Wood von der University of Southern California in Los Angeles sagt. Sie forscht zur Frage, wie Gewohnheiten entstehen und wie man sie am ehesten ändern kann, zudem ist sie Autorin des Buches «Good Habits, Bad Habits».