Leserreaktionen – «Mit seiner Aussage impliziert er, dass alle, die sich impfen lassen Weicheier sind» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Aussagen von Bundesrat Ueli Maurer, sich nur einmal impfen zu lassen.

Will auf die zweite Impfdosis verzichten: Bundesrat Ueli Maurer (SVP) Foto: Keystone/Alessandro della Valle

Zu «Ueli Maurer geht ein unnötiges Risiko ein»

Ich gönne Bundesrat Ueli Maurer seine Gesundheit und Robustheit. Mit seiner unbedachten Aussage impliziert er aber, dass alle, die sich impfen lassen, «Weicheier» und «Warmduscher» seien. Damit sind auch alle, die an Covid-19 erkrankt oder noch schlimmer bereits verstorben sind, gemeint. Ob für oder gegen die Impfung, wir dürfen uns zu diesem Thema äussern. Jedoch macht es einen Unterschied, ob es ein Stammtisch-Palaver ist oder ob sich ein Mitglied unserer Landesregierung äussert. Bundesrat Maurer wird behaupten, dass er es nicht ernst gemeint hat. Vielleicht ist es ja so. Aber, das Wesentliche ist: Er hat es gesagt. Ich frage mich, ob er es nötig hat, sich mit solchen Auftritten die Gunst der Bürgerinnen und Bürger zu erheischen. Hans Peter Burkhardt, Langenthal

Zu «Drei Gründe, die hoffnungsvoll stimmen»

Vor nicht allzu langer Zeit hat auch der Kanton Bern von seinen knappen Covid-19- Impfdosen grosszügig an die Kantone Ob- und Nidwalden und Tessin abgegeben. Und genau diese Kantone erweisen sich jetzt alles andere als solidarisch. Die Terrassen der Bergrestaurants beiben offen. Als Berner bin ich mit dieser Politik nicht einverstanden. Meinen Protest werde ich nicht auf der Strasse sondern anlässlich der nächsten Regierungsratswahlen deponieren. Mein bescheidener Anspruch ist, dass unsere Regierung unsere Interessen vertritt. Peter Wasem, Bern

Zum Interview mit Marieke Kruit (SP): «Die kontroverse Debatte ist nicht schlecht»

Mit einer riesigen Unterführung im Bereich Bubenbergplatz wird der Stadt ein grober, nicht zu Bern passender Stempel aufgedrückt. Was bestimmt auch Marieke Kruit bekannt sein dürfte, ist die Tatsache, dass wenige Meter entfernt bereits eine Unterführung besteht, die vor etlichen Jahren zugemauert wurde. Sie führt von der Bogenschützenstrasse in die Schwanengasse. Man sollte sich die Mühe machen, zu überlegen, diesen Durchgang, natürlich grossräumig baulich angepasst, wieder zu nutzen. Eine unterirdische Velostation wäre dort auch möglich. So blieben die Bäume und unser «Stadtvater» Bubenberg erhalten. Viele Berner würden sich darüber freuen. Dora Weber, Bern

Zu Köniz: «Einsturz-Alarm in der Tiefgarage»

Immer wieder wird dem Könizer Stimmvolk eingeredet, dass die Steuern zu erhöhen sind, weil ansonsten Budgetdefizite und eine Bevormundung durch den Kanton drohen. Leider müssen die Steuerzahlenden auch immer wieder erfahren, dass die Politik und die Verwaltung die Gelder einfach ausgegeben hat, ohne abzuwägen und den Nutzen zu prüfen. Und nun wieder eine zusätzliche Million für die Verstärkung der Einstellhallendecke der Migros Bläuacker, weil einfach geschlampt wurde. Was überprüfen eigentlich die Finanz- und die Geschäftsprüfungskommission sowie das Finanz- und das Bauinspektorat? Die Könizer Steuerzahlenden sollten erwarten können, dass die Gemeinderäte ihre Aufgaben und Verantwortungen gewissenhaft wahrnehmen und nicht immer nur Flops produzieren sowie nach Nachtragskrediten und Steuererhöhungen schreien. Lorenz Haberstich Niederwangen

Das ist wieder mal typisch Behörden. Sie können sich erlauben, lebensgefährdende Details zu verschlafen, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden, und die Zeche zahlt der Steuerzahler. Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger-Staub (SP) dürfte dies «teuflisch» freuen und zugutekommen, weil sie dann mit bestürzter Miene vor den Medien behaupten kann, es brauche unbedingt eine Steuererhöhung, denn die Könizer Kassen seien ja so leer. So eine «Übung» verstärkt mein Vertrauen in die Behörden sicher nicht. Patrick Barisi, Spiegel bei Köniz

Zu «Wo sind nur die Vögel geblieben?»

Dem Autoren Edgar Schuler danke ich für den ausgewogenen und informativen Bericht. Wären die Vögel und Tauben immer so wie beschrieben gefüttert worden, hätten wir mit weniger fremden Unkräutern auf unseren Feldern zu kämpfen. Im Gegensatz zum im Text zu Wort kommenden Lukas Fierz ist für mich nicht nur der Ausblick aus dem Küchenfenster massgebend, um die Vogelwelt zu beurteilen. Als Landwirt sehe ich viele Bussarde, Turmfalken, Krähen und Elstern. Dank dem Umstand, dass ich nicht biologisch oder herbizidfrei wirtschafte, hat es bei mir auch Bodenbrüter. Eine einmalige Herbizidanwendung ist verträglicher für die Vogelwelt als das Striegeln und Hacken im Ökolandbau. So werden je nach Zeitpunkt Gelege zerstört und Jungtiere getötet oder vertrieben. Darum darf man auch uns normale Landwirte nicht a priori zu Sündenböcken machen. Beat Niklaus, Hindelbank