YB-Turm Cédric Zesiger – Mit seinem Erfolgsrezept geht er den Liebsten auf die Nerven Der 24-jährige Seeländer hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Bei YB gehört er zu den Besten. Auch wegen einer besonderen Charaktereigenschaft. Dominic Wuillemin

Cédric Zeisger wollte YB im Sommer nicht verlassen. «Nicht nach dieser schlechten Saison mit Rang 3.» Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Manchmal kann Cédric Zesigers Perfektionismus nerven. Wie am Sonntag nach dem Heimsieg gegen Basel. Der YB-Verteidiger dachte hier an eine Szene, da an eine Sequenz, in der er sich – wie er fand – besser hätte verhalten können. Irgendwann sagte ihm die Freundin: «Sei doch froh, dass ihr gegen den FCB 3:1 gewonnen habt.»