Clubs mit neuen Ideen – Mit Schutzmasken auf die Tanzfläche Die Mehrheit der Stadtberner Clubs wird Samstagnacht nicht auf die Tanzfläche bitten. Leben holen sie in ihre Lokale mit Tagestänzen, Gartenwirtschaften oder Shishabars. Claudia Salzmann

Ein Clubabend im Kapitel am Bollwerk: Anstatt um 23 Uhr legen die DJs schon am Nachmittag auf. Foto: Iris Andermatt

Vergangene Woche gab der Bundesrat überraschenderweise Lockerungen für Discos bekannt, am Dienstag wurde das Schutzkonzept der Branche publiziert. Was zuerst nach einem Erwachen der Nachtschwärmerei klang, sorgt bei den Nachtclubbetreibern für Stirnrunzeln. So wird man fürs Erste keine Warteschlangen am Bollwerk vor dem Club Le Ciel sehen, dieser bleibt geschlossen. Die Clubs Karma an der Aarbergergasse und Passion auf der Parkterrasse öffnen ihre grossen Tanzflächen nicht, sondern setzen auf Shishabars. Auch ins Marzili werden Nachtschwärmer nicht pilgern, das Kulturzentrum Gaskessel bleibt bis auf weiteres geschlossen. Ruhe herrscht auch im Kulturzentrum Reitschule: Der Dachstock wird bis auf weiteres nicht als Konzertlokal benutzt. Das Kollektiv prüft derzeit, wie die Vorgaben umgesetzt werden können. Vielleicht werden sie diese «Brache» anderweitig nutzen. «Beispielsweise für Workshops, Ausstellungen oder als Bandproberaum», sagt Kathy Flück vom Booking.

Es sei nicht rentabel, für einen Bruchteil der Gäste aufzumachen, so der Tenor bei vielen Betreibern. Denn oberstes Credo ist noch immer der Sicherheitsabstand, vier Quadratmeter. Nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch beim Eingang und der Toilette. Wer das nicht einhalten kann, der muss Gästelisten führen, um die Leute rückverfolgen zu können. «Dann hat eine Person das Coronavirus, und die anderen 299 müssen in die Quarantäne. Das will niemand», sagt Flück.

Viele Partys kommen erst nach Mitternacht in Fahrt, doch wegen der Polizeistunde müssten die Lokale dann schon wieder geschlossen haben. Im Club Du Théâtre an der Hotelgasse treffen die Gäste deshalb früher ein, dort geht es um 19.30 Uhr los. Daten der Besucher bekommt der Club automatisch, da man ein Ticket online reservieren muss.

Früher als gewohnt startet auch das Kapitel am Bollwerk, die Betreiber öffnen ihr Lokal für einen sogenannten «day dance», einen Tagestanz ab 16 Uhr. Maximal dürfen 300 Personen den Club pro Party durchlaufen. Ihre Betriebsbewilligung setzt eine Limite von maximal 180 Personen, die sich gleichzeitig drinnen aufhalten. Die Gäste werden über das Risiko und Unterschreiten der Mindestabstände informiert und unterzeichnen im Rahmen der Angabe der Kontaktdaten einen Haftungsausschluss. Das Tragen von Schutzmasken werde dringend empfohlen, diese gibt es vor Ort. «Es wird ein Herzensprojekt, es geht nicht um die Rentabilität», so Dino Dragic-Dubois stellvertretend für die drei Kapitel-Teilhabenden.