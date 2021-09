Post geht in die Offensive – Mit Schoggi gegen «Stopp Werbung»-Aufkleber Die Post will mehr Werbung verteilen können. Und versucht nun wortwörtlich, mit einem Zückerchen zu überzeugen. Philipp Felber-Eisele

Geht es nach der Post, sollen solche «Stopp Werbung»-Kleber von den Briefkästen verschwinden. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Auf vielen Briefkästen in der Schweiz prangt ein «Stopp Werbung»-Aufkleber. Was vor unerwünschter Werbung schützt, ist der Post ein Dorn im Auge. Sie versucht nun, die Leute dazu zu bringen, den Kleber abzunehmen.

Deswegen verschickte die Post in diesen Tagen einen Brief an gewisse Haushalte. Darüber berichtete «Watson» zuerst. Mit Mustersendungen will die Post nun davon überzeugen, den Aufkleber zu entfernen oder ihn gar mit einem Aufkleber mit dem Slogan «Werbung OK» zu überdecken. Wer darauf eingeht, künftig also Werbung zulässt, soll zum Beispiel einen Schokoladenriegel von Knoppers oder von Kägi erhalten.

Der Hintergrund der Aktion: Das Verteilen von nicht adressierten Werbesendungen ist ein Geschäft für die Post. Und wenn «Stopp Werbung»-Kleber auf den Briefkasten kleben, kann die Post dort keine solche Werbung verteilen. Die Post wolle mit dieser Aktion primär Auftraggeber längerfristig für den Warenmusterversand gewinnen, sagt Denise Birchler, Sprecherin der Post.

Aber klar sei auch: Wenn Empfängerkunden durch die Aktion ihren «Stopp»-Kleber am Briefkasten dauerhaft entfernen, kann die Post zusätzliche Sendungen zustellen und damit im schrumpfenden Briefmarkt Arbeit für ihre Mitarbeitenden sichern. Übrigens: Wer einen solchen «Stopp»-Kleber am Briefkasten hat, erhält deswegen nicht einfach keine Werbung mehr. Adressierte Werbung stellt die Post weiterhin zu.

Kritik vom Konsumentenschutz

Die Post hatte in der Vergangenheit immer wieder solche Briefe verschickt, um gegen die Aufkleber vorzugehen. Das letzte Mal im Frühjahr im Raum Basel und Genf; nun ist der Raum Zürich und Schaffhausen dran. Seit sieben Jahren macht dies die Post bereits, jeweils zweimal pro Jahr in jeweils anderen Regionen.

Kritik am Vorgehen der Post kommt von der Stiftung für Konsumentenschutz. Bereits frühere Aktionen kamen bei ihr gar nicht gut an. Nun sagt Josianne Walpen von der Stiftung zu «Watson»: Für Leute, die solche Briefe erhalten, sei dies sehr mühsam. «Sie haben sich ja in den meisten Fällen bewusst dazu entschieden, einen ‹Keine Werbung›-Kleber anzubringen.» Zudem bezeichnet sie das Vorgehen der Post als billige Strategie.

«Auf die gesamte Schweiz betrachtet, steigt die Anzahl ‹Stopp›-Kleber seit Jahren leicht an.» Denise Birchler, Post-Sprecherin

Es ist gut denkbar, dass viele Kundinnen und Kunden der Post diese als störend empfinden. Doch für die Post lohnt sich das aktive Vorgehen offenbar. «Auf die gesamte Schweiz betrachtet, steigt die Anzahl ‹Stopp›-Kleber seit Jahren leicht an. Mit diesen Warenmuster-Aktionen erreichen wir in den betreffenden Gebieten tatsächlich eine leichte Abschwächung dieses Trends», sagt Post-Sprecherin Denise Birchler.

Fakt ist aber auch: Der Markt mit den unadressierten Werbesendungen bricht der Post mehr und mehr weg. So hat der Konzern vor fünf Jahren 1,915 Milliarden Sendungen ohne Adressen verteilt. 2020 waren es dagegen nur noch 1,449 Milliarden.

Infos einblenden Christian Levrat beginnt erst Ende Jahr sein Mandat als neuer Verwaltungsratspräsident der Post. Bereits seine Wahl war umstritten. Nun sorgt er mit einer Geldforderung für weitere Schlagzeilen. Wie die «Weltwoche» berichtet, verlangte Levrat fürs Einarbeiten in den Postkonzern 12’000 Franken, bevor er überhaupt als neuer Präsident anfing. Das Ansinnen von Levrat wurde vom Verwaltungsrat durchgewinkt. Doch das zuständige Departement von Simonetta Sommaruga trat auf die Bremse. «Der Eigner hat dies zur Kenntnis genommen und dem Verwaltungsratspräsidenten mitgeteilt, dass die Vergütungspolitik grundsätzlich ein operativer Entscheid der Post sei, der Eigner aber aus verschiedenen Gründen einen Verzicht empfehlen würde», sagte eine Sprecherin gegenüber der «Weltwoche». Daraufhin wurde die Zahlung vom Verwaltungsrat gestoppt. (phf)

Philipp Felber-Eisele ist Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Er berichtet über Wirtschaftspolitik direkt aus Bundesbern. Der Germanist und Historiker ist seit 2019 bei Tamedia als Journalist tätig.

