Sprinterin Cynthia Reinle – Mit schnellen Schritten Richtung Spitze Cynthia Reinle (20) aus Interlaken hat über 60 und 100 m den Sprung in die erweiterte nationale Elite geschafft. Bald wird sie Halbprofi sein. Reto Pfister

Cynthia Reinle hat in Magglingen erneut die EM-Limite unterboten. Foto: Ulf Schiller/athletix.ch

Cynthia Reinle hatte sich erhofft, die 60 m auf der Indoor-Bahn in Magglingen so schnell zurückzulegen. Aber erwartet hatte sie es nicht. Ende Januar stoppte die Uhr nach 7,39 Sekunden. Die 20-jährige Interlaknerin hatte die Teilnahmelimite für die Hallen-EM in Torun (POL) unterboten. Am letzten Samstag doppelte sie nach. Wieder 7,39, wieder die Limite unterboten.

An die EM dürfte Reinle dennoch wohl nicht fahren, ausser es gelingt ihr in zwei Wochen an der Schweizer Meisterschaft nochmals eine deutliche Steigerung. Drei Startplätze stehen für die Schweiz zur Verfügung. Ajla Del Ponte, die auch auf der europäischen Ebene an der Spitze mitmischt, ist gesetzt. Mit Salome Kora (7,27) und Riccarda Dietsche (7,30) sind weitere Athletinnen in dieser Saison bereits deutlich schneller gelaufen. «Es wäre für mich nicht schlimm, wenn es mit der EM nicht klappen würde», sagt Reinle. «Ich bin noch jung, habe noch viele Gelegenheiten dazu.» Vor allem, wenn sie so rasch weitere Fortschritte macht wie zuletzt.