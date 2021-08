SUP am Thunersee – Mit Rücksicht durch die Natur paddeln Stand-up-Paddeln bedeutet Natur pur. Doch die Natur kann dabei empfindlich gestört werden. Naturschützer rufen zu rücksichtsvollerem Paddeln auf. Godi Huber

Setzen sich gemeinsam für das rücksichtsvolle Paddeln ein: Suzanne Albrecht (Präsidentin Pro Natura Region Thun) und Daniel Reinhart (Honu SUP Center Thun). Foto: Christoph Gerber

Der Sommer am Thunersee ist zurück – und mit ihm die Wassersportlerinnen und Wassersportler. Es wird geschwommen, gerudert und gepaddelt. Einen Boom erlebt das Stand-up-Paddling (SUP), auch Stehpaddeln genannt. Was gibt es Schöneres, als geräuschlos über das Wasser zu gleiten, mit sanften Paddelschlägen die Natur, Landschaft und Ruhe zu geniessen. Ein Board und ein Paddel, schon ist man dabei. Attraktiv sind die Flachwasser- und Uferbereiche, eine besonders anziehende Wirkung haben die im Wind wiegenden Schilfbestände.

Vom Traum zum Albtraum

Über das Wasser «gehen» und schöne Orte aus neuer Perspektive erkunden: Das Stand-up-Paddeln macht es für alle möglich. Doch der Traum der Wassersportler wird zunehmend zum Albtraum für die Wassertiere. «Wo sich die Wasservögel bisher sicher fühlten, taucht plötzlich der Mensch auf», stellt Suzanne Albrecht als Präsidentin von Pro Natura Region Thun mit Besorgnis fest.