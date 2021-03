2020 war besser als erwartet – Mit Respekt und Optimismus in die Saison am Niesen Trotz 13 Prozent weniger Umsatz startet die Niesenbahn am 17. April zuversichtlich in die 111. Saison. Denn: 2020 lief letztlich doch besser als erwartet. Guido Lauper

Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler (links) und Verwaltungsratspräsident Daniel Fischer sind sich einig: «Mit dem Niesenlicht wird der Niesen noch stärker zum Kulturberg.» Foto: Guido Lauper

«Wir haben im Corona-bedingt schwierigen Jahr 2020 viel gelernt und gehen mit Respekt und Optimismus in die kommende Saison.» Darin waren sich Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler und Verwaltungsratspräsident Daniel Fischer an der gestrigen Medienorientierung in Spiez einig. Dies vorausschauend auf die Generalversammlung vom 14. April, die erstmals ohne physische Anwesenheit der Aktionäre stattfindet. Wobei das Stimm- und Wahlrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden kann.

Umsatz über den Erwartungen

Mit nur 177 Betriebstagen – vom 6. Juni bis am 19. November – fiel die 110. Saison 2020 im Mehrjahresvergleich 18 Prozent kürzer aus. Die von Daniel Fischer präsentierte Rechnung 2020 wies bei einem Totalumsatz von 4,731 Millionen Franken ein Minus von 12 Prozent im Fünfjahresdurchschnitt aus, aufgeteilt in 2,646 Millionen bei der Bahn und 2,067 Millionen im Berghaus.