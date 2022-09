Aktionen in Thun und Spiez – Mit Plakaten, Vortrag und am Stand über Brustkrebs informieren Im Brustkrebsmonat Oktober finden in Thun eine Plakatausstellung im Spital und eine Standaktion im Bälliz statt. In Spiez kann ein Vortrag besucht werden. pd

Impressionen der Standaktion 2021 des Brustzentrums Thun Berner Oberland. Foto: PD

Im Oktober, der seit 1985 als Brustkrebsmonat die Vorsorge, Behandlung und Therapiemöglichkeiten von Brustkrebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein rückt, tritt auch das seit 2019 zertifizierte Thuner Brustzentrum in Erscheinung, teilt die Spital STS AG mit. So informieren alle im Brustzentrum Thun Berner Oberland engagierten Bereiche im Rahmen einer Plakatausstellung im Spital Thun über Brustkrebs.

Während des ganzen Aktionsmonats findet eine Plakatausstellung im Verbindungsgang vom A- ins B-Haus statt, nahe dem Haupteingang. Die Ausstellung ist frei zugänglich. Diverses Informationsmaterial ist im Spital erhältlich, und speziell zum Brustkrebsmonat gibt es ein «Güetzi» in Form einer Schleife in der Cafeteria zu kaufen.

Stand im Bälliz

Am Samstag, 15. Oktober, kommen das Brustzentrum und die Onkologie dann zu den Leuten: In einer Standaktion von 8 bis 16.30 Uhr im Bälliz in Thun können sich interessierte Personen direkt bei den anwesenden Ärzten, Pflegefachpersonen und Vertretern der Krebsliga über das gesamte Angebot des Brustzentrums informieren und persönlich austauschen.

Am Mittwoch, 19. Oktober, findet von 19 bis 20.30 Uhr der öffentliche Vortrag «Neue Methoden im Kampf gegen Brustkrebs» im Lötschbergsaal in Spiez statt. Dr. med. Nurgül Usluoglu, leitende Ärztin Onkologie/Komplementärmedizin, und Dr. med. Andreas Hochstrasser, leitender Arzt Onkologie und Hämatologie, informieren und diskutieren über Brustkrebs und die aktuellsten Behandlungsmöglichkeiten. Der Eintritt ist frei, und es ist keine Anmeldung erforderlich.

