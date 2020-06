Gegen den Fachkräftemangel – Mit Plakaten Lernende rekrutieren An den Fassaden der PB Swiss Tools in Sumiswald und Wasen werden demnächst Werbepanels aufgehängt, um auf Lehrstellenangebote aufmerksam zu machen. Jacqueline Graber

Am Standort Sumiswald werden demnächst grosse Plakate aufgehängt. Sie sollen aufzeigen, welche Berufsausbildungen Jugendliche in der Firma absolvieren können. Foto: Daniel Fuchs

«Die PB Swiss Tools engagiert sich stark in der Berufsbildung und leistet so einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel und für die schweizerische Wirtschaft», sagt Eva Jaisli, CEO PB Swiss Tools. Diese Aussage wird sich in wenigen Wochen an den Fassaden der Fabrikgebäude in Sumiswald und Wasen verbildlichen. Geplant ist das Aufhängen von insgesamt vier grossen Plakaten. Das Sujet sind junge Lernende der Firma, dazu der Slogan: «Mit Rückenwind durch die Berufswelt».