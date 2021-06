Festivalsommer im Kanton Bern – Mit oder ohne Zertifikat? Die Lockerungen versprechen einen aufregenden Sommer. Noch sind sich die Festivalveranstalter aber nicht ganz klar darüber, wie sie den Einlass regeln. Martin Burkhalter , Mirjam Comtesse

Plötzlich ist das wieder möglich: Schulter an Schulter, ohne Maske – jedoch nur für Genese, Getestete und Geimpfte. Foto: Adrian Moser

Die drei Gs werden so richtig gross geschrieben. Für Geimpfte, Genesene und Getestete scheint diesen Sommer fast alles erlaubt, zumindest, was das kulturelle Leben angeht. Die neuesten Lockerungen des Bundesrats versprechen eine Saison der Freiheit. Diese aber ist eng an eine Bedingung geknüpft: an ein Zertifikat.

Neu gilt: Für Grossanlässe, an denen Gäste zum Einlass ein Zertifikat vorweisen, gibt es keine Beschränkungen von Kapazität und Anzahl Personen mehr. Es können also bereits jetzt wieder Veranstaltungen mit mehr als 10’000 Personen stattfinden.