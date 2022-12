Unihockey Tigers – Mit neuem Headcoach wieder auf Erfolgskurs Die Langnauer stehen zwar im Schatten ihrer Eishockeykollegen. Aber mit ihren starken Leistungen machen sie gerade auf sich aufmerksam. Ueli Moser

Trainer Yannick Rubini spricht vor der Mannschaft. Foto: Raphael Moser

Nach drei Kleinfeld-Titelgewinnen durch Zäziwil in den 1980er-Jahren stellte sich für das obere Emmental auf dem Grossfeld der Erfolg erst nach der Bündelung der Kräfte in den Unihockey Tigers ein. Jedenfalls trugen die Langnauer, zwar meist etwas im Schatten von Wiler-Ersigen und Köniz, auch ihren Teil dazu bei, dass sich der Mittelpunkt der aufstrebenden Sportart vom Bündnerland ins Bernbiet verlagerte. So resultierten immerhin drei Cupsiege und drei – allerdings durchweg verloren gegangene – Playoff-Finalteilnahmen.